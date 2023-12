ChimpChange Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Aktie von Change ist derzeit insgesamt sehr positiv. Dies wird durch die Äußerungen und Meinungen in den Diskussionsforen und sozialen Medien der letzten zwei Wochen deutlich. Dieser Faktor wurde zur weiteren Bewertung der Aktie herangezogen. Es zeigte sich, dass in den Diskussionen in den letzten Tagen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu der Gesamteinschätzung "Gut" führte.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Change-Aktie derzeit positiv ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,05 AUD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (0,053 AUD) um +6 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht ebenfalls der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 0,06 AUD, was einer Abweichung des Aktienkurses von -11,67 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt dies eine Einstufung als "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Change-Aktie derzeit überkauft ist, da der RSI-Wert bei 75 liegt. Dies führt zu der Einstufung als "Schlecht" für dieses Signal. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 55, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dementsprechend wird die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" beurteilt. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI die Einstufung als "Schlecht".

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie von Change wurden ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein insgesamt neutrales Bild. Die Diskussionsintensität war mittelmäßig aktiv, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Change blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit wird der Aktie von Change bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" vergeben.