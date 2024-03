Chimerix-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Der Aktienkurs von Chimerix hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -24,38 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Biotechnologie-Branche, die im Durchschnitt um -3,34 Prozent gefallen sind, bedeutet das eine Underperformance von -21,04 Prozent. Im Gesundheitspflege-Sektor lag die mittlere Rendite bei 0,08 Prozent, wobei Chimerix 24,46 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Kommunikation im Internet liefert auch wichtige Informationen zur Bewertung einer Aktie. Bei Chimerix zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Aus den letzten zwölf Monaten liegen für Chimerix 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Analysteneinschätzungen vor, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Innerhalb eines Monats liegen 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen vor, was zu einer aktuellen "Gut"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie liegt bei 6 USD, was einer potenziellen Steigerung um 412,82 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Chimerix besonders positiv diskutiert, was zu einer aktuellen "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Chimerix auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.