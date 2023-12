Chimerix Aktie: Das sieht interessant aus!

Der Aktienkurs von Chimerix in der Gesundheitspflegebranche zeigt eine Rendite von -51,26 Prozent, was mehr als 66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur Biotechnologiebranche mit einer durchschnittlichen Rendite von 21,33 Prozent liegt Chimerix mit 72,58 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Chimerix mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,49 Prozent in der Biotechnologiebranche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage bezüglich Chimerix, daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Jedoch wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf dieser Stufe führt.

Der Relative Strength-Index für die Chimerix-Aktie ergibt für den RSI7 einen Wert von 58,33 und für den RSI25 einen Wert von 57,78, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.