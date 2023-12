Chimerix Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Der Aktienkurs von Chimerix zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" eine Rendite von -51,26 Prozent, was mehr als 117 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Gegensatz dazu erreicht die "Biotechnologie"-Branche in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 101,28 Prozent. Auch hier liegt Chimerix mit 152,54 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Chimerix derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Biotechnologie. Der Unterschied beträgt 2,51 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,51 %), was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Chimerix liegt bei 44,44 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, beträgt 50,91 und liefert ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Bei der technischen Analyse, die sich mit trendfolgenden Indikatoren befasst, schneidet Chimerix nicht gut ab. Der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 1,14 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,97 USD liegt, was zu einer Abweichung von -14,91 Prozent im Vergleich führt, und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt ebenfalls 0,97 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird Chimerix auf Basis der verschiedenen Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.