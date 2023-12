Chimerix Aktie: Reagiert die Aktie?

Die Dividendenrendite für Chimerix beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten. In Bezug auf die Aktienkursentwicklung liegt Chimerix mit einer Rendite von -51,26 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen im Gesundheitspflege-Sektor deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auch im Vergleich zur Biotechnologie-Branche, die eine mittlere Rendite von 22,42 Prozent verzeichnet, liegt Chimerix mit 73,67 Prozent deutlich darunter.

Aus technischer Sicht beträgt der Durchschnitt des Schlusskurses der Chimerix-Aktie in den letzten 200 Handelstagen 1,12 USD. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,95 USD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Analyse des 50-Tages-Durchschnitts ergibt eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs in ähnlicher Höhe liegt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist insgesamt positiv, obwohl in den Diskussionen in den letzten Tagen überwiegend negative Themen im Mittelpunkt standen. Daher erhält Chimerix in Bezug auf die Anleger-Stimmung ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.