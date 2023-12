Chimerix Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die Chimerix-Aktie liegt mit einem aktuellen Kurs von 0,97 USD 14,16 Prozent unter dem GD200 (1,13 USD). Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht eine negative Entwicklung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen darstellt, liegt bei 0,97 USD. Somit ergibt sich ein neutraler Kurs, da der Abstand 0 Prozent beträgt. Die Gesamtbewertung des Aktienkurses basierend auf den Durchschnittswerten aus 50 und 200 Tagen ergibt eine neutrale Einstufung.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Chimerix insgesamt 3 Analystenbewertungen, die durchschnittlich als positiv eingestuft wurden. Es gab 3 positive und keine neutralen oder negativen Meinungen. Auch wenn es im letzten Monat keine neuen Analystenupdates gab, ergibt sich aufgrund der Kursprognose ein erhebliches Aufwärtspotenzial von 776,29 Prozent. Dies führt zu einer positiven Bewertung des Unternehmens.

Der Relative Strength Index (RSI) für Chimerix liegt bei 50, was als neutral eingestuft wird. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen berücksichtigt, deutet ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Gesamteinschätzung.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten beiden Wochen überwiegend negativ. Dies spiegelt sich in den Kommentaren und Wortmeldungen wider. Trotz einiger neutraler Themen führt die Anleger-Stimmung insgesamt zu einer negativen Einstufung.

Insgesamt ergibt sich also aus der technischen Analyse, den Analystenbewertungen und der Anleger-Stimmung eine neutrale bis negative Einschätzung der Chimerix-Aktie.