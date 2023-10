Chimerix Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Dividende: Chimerix schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Biotechnologie-Branche. Dies wird als "Schlecht" eingestuft.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) von Chimerix liegt bei 1,29 USD. Da der Aktienkurs bei 0,95 USD lag, beträgt der Abstand -26,36 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 1,02 USD, was einer Differenz von -6,86 Prozent und einem "Schlecht"-Signal entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Relative Strength Index (RSI): Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 57,89 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 liegt mit einem Wert von 60,78 im neutralen Bereich. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Sentiment und Buzz: In den letzten Wochen gab es in den sozialen Medien eine Zunahme positiver Kommentare über Chimerix, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Aktie hat außerdem eine erhöhte Aufmerksamkeit von Anlegern erfahren, was ebenfalls zu einem positiven Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Gut"-Rating.