Chimeric Therapeutics Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die technische Analyse von Chimeric Therapeutics-Aktien zeigt gemischte Signale. Die trendfolgenden Indikatoren deuten auf eine "Neutral"-Bewertung hin, während der Relative Strength Index (RSI) die Aktie als "Gut" bewertet.

Der gleitende Durchschnitt für die letzten 200 Handelstage beträgt 0,04 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,029 AUD liegt. Dies führt zu einer Abweichung von -27,5 Prozent im Vergleich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite beträgt der 50-Tage-Durchschnitt 0,03 AUD, was einer Abweichung von -3,33 Prozent entspricht und damit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Chimeric Therapeutics auf Basis der trendfolgenden Indikatoren als "Neutral" eingestuft.

Der RSI auf 7-Tage-Basis beträgt 25 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Auf der anderen Seite liegt der RSI25 bei 51,28, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf der Grundlage des RSI als "Gut" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Chimeric Therapeutics in den letzten Wochen verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe als "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten zwei Wochen vor allem neutral über Chimeric Therapeutics diskutiert wurde. In den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen jedoch die positiven Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Chimeric Therapeutics insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

