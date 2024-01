Chimeric Therapeutics Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenbereich von 0 bis 100. Für die Chimeric Therapeutics-Aktie liegt der RSI bei 25, was auf eine "Gut"-Bewertung hinweist. Der RSI25 beträgt 38,46, was zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Zusammen ergibt sich ein Gesamtrating von "Gut".

Ein weiterer Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Wir haben die Aktie von Chimeric Therapeutics auf diese Faktoren hin untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergaben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die starke Aktivität in den Diskussionen führt zu einer "Gut"-Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine positive Veränderung, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Die technische Analyse mithilfe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Chimeric Therapeutics-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt eine Bewertung als "Schlecht". Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Chimeric Therapeutics-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Chimeric Therapeutics diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen dominierten vor allem positive Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.