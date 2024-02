Chimeric Therapeutics Aktie: Da braut sich was zusammen!

Das Anleger-Sentiment für Chimeric Therapeutics war in den letzten zwei Wochen besonders positiv, wie aus Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien hervorgeht. An 12 Tagen dominierten positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem positive Themen zu verzeichnen, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Das Anleger-Stimmungsbarometer insgesamt bewertet Chimeric Therapeutics daher mit "Gut".

Die Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Chimeric Therapeutics in den letzten Wochen deutlich eingetrübt hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, wodurch eine "Neutral"-Bewertung für die Diskussionsstärke erfolgt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.

Bei der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen, um einzuschätzen, ob die Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was auf einen neutralen Zustand hinweist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 65,52 keine überkauften oder überverkauften Signale, wodurch ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

In Bezug auf die charttechnische Bewertung signalisiert der aktuelle Kurs von 0,025 AUD eine Entfernung von -16,67 Prozent vom GD200, was als "Schlecht"-Signal gewertet wird. Der GD50 liegt bei 0,03 AUD, was erneut auf ein "Schlecht"-Signal hinweist.

Zusammenfassend erhält die Chimeric Therapeutics-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysen insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.