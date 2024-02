Chimera Investment Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Chimera Investment":

Die Chimera Investment Corp-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 5,27 USD verzeichnet. Der aktuelle Schlusskurs liegt jedoch bei 4,36 USD, was einem Abweichung von -17,27 Prozent entspricht und charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 4,85 USD unter dem gleitenden Durchschnitt, was einer Abweichung von -10,1 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf die Diskussionsintensität in den sozialen Medien wurde eine mittlere Aktivität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung des Sentiments führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Entwicklung, was langfristig zu einem positiven Gesamtergebnis führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich insgesamt als besonders positiv. Positive Themen standen in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt guten Einschätzung führt.

In den letzten zwölf Monaten ergaben 2 Analystenbewertungen insgesamt ein neutrales Rating für die Chimera Investment Corp-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 6 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 37,61 Prozent bedeutet und zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Somit erhält Chimera Investment Corp insgesamt ein "Gut"-Rating basierend auf der Analysteneinschätzung.