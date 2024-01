Chilled & Frozen Logistics Holdings Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die Chilled & Frozen Logistics-Aktie hat in den letzten Tagen eine positive Entwicklung gezeigt und liegt derzeit 0,32 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Neutral". Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage, so ergibt sich eine positive Bewertung von +8,83 Prozent, was die langfristige Einstufung als "Gut" zur Folge hat.

Die Diskussionen über Chilled & Frozen Logistics in den sozialen Medien zeigen derzeit keine klare Tendenz. Die überwiegende Mehrheit der Themen rund um das Unternehmen wird als neutral eingestuft, was zu der Schlussfolgerung führt, dass die Aktie aus Anlegersicht als "Neutral" bewertet wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Chilled & Frozen Logistics liegt bei 51,35, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25 von 55,12 unterstützt diese Einschätzung und führt zu einem Gesamtbild, das die Aktie als "Neutral" einstuft.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Anlegerstimmung gab. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich geändert. Daher wird die Chilled & Frozen Logistics-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.