Chilled & Frozen Logistics Holdings Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Bei Chilled & Frozen Logistics gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung und im Buzz. Dies bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gab, die als Grundlage für diese Bewertung dienen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurden keine bedeutenden Unterschiede festgestellt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Chilled & Frozen Logistics daher eine "Neutral"-Bewertung für dieses Kriterium.

Die Anleger von Chilled & Frozen Logistics haben in den letzten zwei Wochen überwiegend negative Kommentare und Äußerungen in den sozialen Medien abgegeben. Dies führt zu einer insgesamt negativen Anleger-Stimmung und der Einstufung als "Schlecht".

In der technischen Analyse erreicht der gleitende Durchschnittskurs der Chilled & Frozen Logistics 1391,98 JPY, während der aktuelle Kurs bei 1767 JPY liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 1584,34 JPY, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Die Gesamtnote für die technische Analyse lautet daher "Gut".

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie der Chilled & Frozen Logistics als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 liegt bei 43,48, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 37,11 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.