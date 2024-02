Chilled & Frozen Logistics Holdings Aktie: Die Bären zittern!

Die Chilled & Frozen Logistics-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1385,6 JPY verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1742 JPY, was einem Unterschied von +25,72 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Werte, wobei der letzte Schlusskurs über beiden Durchschnittswerten liegt. Daher erhält die Chilled & Frozen Logistics-Aktie auch in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie liegt bei 49,44, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 29, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt wird die Bewertung für diese Kategorie daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gibt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher erhält die Chilled & Frozen Logistics-Aktie in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich somit für die Chilled & Frozen Logistics-Aktie gemäß der technischen Analyse eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht, während das Anleger-Sentiment eher negativ ausfällt.