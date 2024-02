Chill Out Cryotherapy Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Classworx in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität für Classworx gezeigt, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende weist Classworx derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,16 % für "Metalle und Bergbau". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Classworx beträgt derzeit 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen wird Classworx als überkauft eingestuft und erhält daher eine Bewertung von "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, weshalb die Redaktion die Aktie auch hier mit einem "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung.