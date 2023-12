Chill Out Cryotherapy Aktie: Was macht der Markt?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Der 7-Tage-RSI für Classworx liegt aktuell bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch auf 25-Tage-Basis wird Classworx mit einem Wert von 50 als "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und beträgt für Classworx 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert liegt. Daher erhält Classworx in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger und die Diskussion in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Classworx eingestellt waren, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung führt.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Classworx in den sozialen Medien, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz führt.

Insgesamt erhält Classworx daher von der Redaktion in allen Punkten ein "Neutral"-Rating.