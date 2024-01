Chill Out Cryotherapy Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der es Anlegern ermöglicht, die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Ein Classworx-RSI von 50 wird als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 beläuft sich ebenfalls auf 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Die Diskussionen über Classworx in den sozialen Medien signalisieren, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel neutral sind. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, das Unternehmen sei als "Neutral" einzustufen.

Investoren, die derzeit in die Aktie von Classworx investieren, können eine Dividendenrendite von 0 % erwarten, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bereich Metalle und Bergbau einen um 3,26 Prozentpunkte geringeren Ertrag bedeutet. Somit fällt die Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Classworx. Weder besonders positive noch negative Themen haben zu einer Veränderung des Stimmungsbildes geführt. Auch die Stärke der Diskussion und die Anzahl der Beiträge haben keine signifikanten Unterschiede gezeigt. Daher wird Classworx in Bezug auf Sentiment und Buzz als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich für diese Stufe daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".