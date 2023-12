Chill Out Cryotherapy Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die Classworx-Aktie schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Metalle und Bergbauunternehmen. Mit einem Unterschied von 3,26 Prozentpunkten (0 % gegenüber 3,26 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Bewertung "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Classworx in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die Auswertung von Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen ergab, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse zeigt, dass es in der Internet-Kommunikation kaum starke positive oder negative Ausschläge gab. Die Stimmung für Classworx hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, weshalb auch in Bezug auf die Diskussionsstärke eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Empfehlung für die Classworx-Aktie. Mit einem Wert von 50 für den RSI7 (für sieben Tage) und einem Wert von 50 für den RSI25 (für 25 Tage) wird die Aktie in Bezug auf die Auf- und Abwärtsbewegungen als neutral eingestuft. Somit erhält die Aktie insgesamt das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.