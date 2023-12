Chill Out Cryotherapy Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es wurden keine positiven oder negativen Themen in Bezug auf das Unternehmen Classworx diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im Vergleich zum Branchendurchschnitt neutral. Daher erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in Bezug auf das Sentiment und den Buzz der Anleger.

In Bezug auf die Dividende weist Classworx derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 3,27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion, da die Aktie im Vergleich zu anderen Investments in der Branche als unrentabel erscheint.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Classworx-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis bestätigt dieses Ergebnis, da auch hier die Aktie als weder überkauft noch überverkauft eingestuft wird. Somit erhält Classworx auch für diesen Punkt der Analyse eine "Neutral"-Bewertung.