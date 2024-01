Chill Out Cryotherapy Aktie: Lieber erstmal halten!

Sentiment und Buzz: Bei der Einschätzung einer Aktie spielt die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet eine wichtige Rolle. Dabei werden sowohl die Diskussionsintensität, also die Häufigkeit der Meldungen, als auch die Rate der Stimmungsänderung bewertet. Classworx zeigt interessante Ausprägungen in dieser Analyse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Dividende: Aktuell kann bei einer Investition in die Aktie von Classworx eine Dividendenrendite in Höhe von 0 % gegenüber dem Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau erzielt werden. Dies bedeutet einen geringeren Ertrag in Höhe von 3,24 Prozentpunkten. Somit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der aktuelle Wert für Classworx beträgt 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Neutral". Bei Betrachtung der relative Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ebenfalls ein Wert von 50, was bedeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus ergibt sich insgesamt eine Einstufung "Neutral" für den RSI.

Anleger: Die Stimmung der Anleger bei Classworx in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen beiden Wochen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt. Somit erhält der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung. Unsere Einschätzung ergibt daher insgesamt ein "Neutral" in puncto Anleger-Stimmung.