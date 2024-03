Childrens Place Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Der Aktienkurs von Children's Place zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -54,14 Prozent, was mehr als 48 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -0,08 Prozent erzielte, liegt Children's Place mit 54,06 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnittskurs von Children's Place derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 23,6 USD, während der Kurs der Aktie bei 16,13 USD um -31,65 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage von 20,63 USD zeigt eine Abweichung von -21,81 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht"-Wert eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Children's Place aktuell mit einem Wert von 85,75 überkauft ist, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich jedoch ein Wert von 55, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung als "Schlecht".

Die Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate zeigen, dass von insgesamt 4 Analystenbewertungen 2 als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Der Durchschnitt der abgegebenen Kursziele liegt bei 41 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 154,18 Prozent steigen könnte. Somit erhält Children's Place von den Analysten ein "Gut"-Rating. Keine neuen Analystenupdates liegen jedoch aus dem letzten Monat vor.

Insgesamt deutet die Entwicklung der Aktie von Children's Place auf Grundlage der technischen Analyse und der Analysteneinschätzungen auf eine negative Performance hin, die zu einem "Schlecht"-Rating führt.