Childrens Place Aktie: Aus, Aus, Aus!

Die technische Analyse der Children's Place ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 23,47 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 12,68 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -45,97 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 19,14 USD, was einem Abstand von -33,75 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

In Bezug auf die Anlegerstimmung wurde Children's Place in den letzten zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Beiträge der letzten Wochen deutet auf eine überwiegend neutrale Diskussion hin. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher eine Einstufung als "Gut" zu.

Das Sentiment und der Buzz rund um Children's Place wurden auch über einen längeren Zeitraum analysiert. Dabei zeigte die Aktie nur wenig Aktivität, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen deutet auf eine positive Veränderung hin, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit für Children's Place in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Hinsichtlich der Dividende liegt Children's Place mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt Spezialität Einzelhandel (3,46 %). Die Differenz von 3,46 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividende.