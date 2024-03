Chikaranomoto Holdings Aktie: Was noch aussteht!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care AG":

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Chikaranomoto ist laut den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt neutral. In den letzten beiden Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt. Die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigen eine mittlere Aktivität und ergeben ebenfalls die Einschätzung "Neutral".

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit als "Schlecht" einzustufen ist. Der GD200 verläuft bei 1786,7 JPY, während der Kurs bei 1552 JPY liegt, was einer Abweichung von -13,14 Prozent entspricht. Der GD50 beträgt 1490,48 JPY, was einer Abweichung von +4,13 Prozent entspricht und somit als "Neutral" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Chikaranomoto-Aktie laut dem 7-Tage-RSI als überkauft eingestuft werden kann, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI25 weist hingegen weder überkauft noch überverkauft auf und wird daher als "Neutral" bewertet.

Insgesamt erhält Chikaranomoto demnach eine Gesamtbewertung von "Schlecht" basierend auf der technischen Analyse und dem RSI.