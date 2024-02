Chiho Environment Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Im vergangenen Jahr hat die Aktie von Chiho Environmental eine Rendite von -30 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industriesektor eine Unterperformance von 21,33 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zu Aktien aus der Branche Metalle und Bergbau liegt die Rendite mit -7,16 Prozent unter dem Durchschnitt, was einer Unterperformance von 22,84 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Chiho Environmental ist neutral, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Chiho Environmental weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 mit 50 Punkten als auch der RSI25 mit einem Wert von 42,25 deuten auf eine neutrale Bewertung hin.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chiho Environmental bei einem Wert von 6, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen eine Unterbewertung von ca. 96 Prozent darstellt. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.