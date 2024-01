Chiho Environment Aktie: Das liegt auf Eis

Das Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Bestimmung der Stimmung und des Buzzes rund um Aktien. Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung in den sozialen Medien können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf Chiho Environmental wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum unverändert, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" führt.

Die Stimmung in den sozialen Medien kann auch Einfluss auf Aktienkurse haben. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde zu Chiho Environmental neutral waren. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende liegt Chiho Environmental mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent 10,52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht zu einem unrentablen Investment, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. In Bezug auf Chiho Environmental beträgt der 7-Tage-RSI 47,83 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 50,88, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird Chiho Environmental in Bezug auf die Diskussionsintensität, Stimmungsänderung, Dividende und den RSI als "Neutral" bewertet.