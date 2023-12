Chiho Environment Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Chiho Environmental. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 66,67 Punkte, was darauf hindeutet, dass Chiho Environmental momentan weder überkauft noch überverkauft ist. Die Aktie wird daher als "Neutral" eingestuft. Der 25-Tage-RSI liegt bei 58,49 Punkten, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet.

Die Dividendenrendite von Chiho Environmental beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 10,52 % in der Kategorie "Metalle und Bergbau". Aufgrund dieser Differenz von 10,52 Prozentpunkten wird die Dividendenrendite als "Schlecht" eingestuft.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Chiho Environmental von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Beiträge ergab, dass überwiegend neutrale Themen diskutiert wurden. Die Anleger-Stimmung lässt daher die Einstufung "Neutral" zu.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Chiho Environmental-Aktie ein Durchschnitt von 0,51 HKD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,38 HKD, was einem Unterschied von -25,49 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tage-Durchschnitt (0,41 HKD) liegt der letzte Schlusskurs (-7,32 Prozent) unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Chiho Environmental also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.