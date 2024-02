Chiho Environment Aktie: Ruhe bewahren!

Derzeit schüttet Chiho Environmental niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau. Der Unterschied beträgt 11,85 Prozentpunkte (0 % gegenüber 11,85 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat lässt sich festhalten, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben. Daher erhält die Chiho Environmental-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt Chiho Environmental mit einer Rendite von -30 Prozent mehr als 22 Prozent darunter. Die "Metalle und Bergbau"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -6,96 Prozent. Auch hier liegt Chiho Environmental mit 23,04 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse zur Einschätzung, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 21,43 Punkte, was bedeutet, dass Chiho Environmental momentan überverkauft ist. Die Aktie wird somit als "Gut" eingestuft. Der 25-Tage-RSI liegt bei 41,43, was bedeutet, dass Chiho Environmental hier weder überkauft noch -verkauft ist. Das Wertpapier wird somit als "Neutral" eingestuft. Chiho Environmental wird damit insgesamt mit "Gut" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

Chiho Environment kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Chiho Environment jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Chiho Environment-Analyse.

Chiho Environment: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...