Chiho Environment Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die Dividendenrendite von Chiho Environmental beträgt derzeit 0 Prozent, was 11,75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau, 11,75) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Chiho Environmental-Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite wird berechnet, indem die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Beziehung gesetzt wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Chiho Environmental bei -30 Prozent, was mehr als 22 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Metalle und Bergbau"-Branche verzeichnet in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -5,01 Prozent. Auch hier liegt Chiho Environmental mit 24,99 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Chiho Environmental festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Chiho Environmental daher ein "Neutral"-Rating auf dieser Stufe.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Chiho Environmental eingestellt waren, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Chiho Environmental daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion. Insgesamt wird die Anlegerstimmung daher ebenfalls als "Neutral" bewertet.