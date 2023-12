Chiho Environment Aktie: Der Knall ist da!

Die Dividendenpolitik des Unternehmens Chiho Environmental wird von Analysten als schlecht bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs derzeit bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -10,17 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" entspricht.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Chiho Environmental im vergangenen Jahr eine Rendite von -37,88 Prozent erzielt, was 35,79 Prozent unter dem Durchschnitt ähnlicher Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt. Im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau" beträgt die mittlere jährliche Rendite -8,37 Prozent, und Chiho Environmental liegt aktuell 29,51 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass Chiho Environmental mit einem Kurs von 0,38 HKD derzeit -9,52 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. In Bezug auf die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -25,49 Prozent, was auch zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Aus fundamentaler Sicht liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chiho Environmental derzeit bei 5, was bedeutet, dass die Börse 5,82 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 97 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. In der Branche "Metalle und Bergbau" liegt der durchschnittliche Wert des KGV momentan bei 209, was darauf hindeutet, dass der Titel unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.