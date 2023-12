Chifeng Jilong Gold Mining Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die technische Analyse für die Chifeng Jilong Gold Mining-Aktie zeigt, dass sich der Wertpapierpreis derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 15,5 CNH, was einen deutlichen Abwärtstrend von -11,23 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 13,76 CNH bedeutet. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis des längerfristigen Durchschnitts. Allerdings liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 14,13 CNH, was nur einer geringfügigen Abweichung von -2,62 Prozent entspricht, und führt zu einem "Neutral"-Rating auf Basis des kurzfristigeren Durchschnitts.

Der Relative Strength Index (RSI) für die letzten 7 und 25 Tage zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung, da der RSI-Wert weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird das Unternehmen auf Basis des RSI mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet ergibt eine positive Einschätzung aufgrund einer erhöhten Diskussionsintensität und einer positiven Rate der Stimmungsänderung. Dadurch erhält die Chifeng Jilong Gold Mining-Aktie eine "Gut"-Einstufung.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer überwiegend positiv gegenüber dem Unternehmen eingestellt sind. Die Anlegerstimmung wird daher ebenfalls als "Gut" bewertet, da die Optimierungsprogramme mehrere bestätigte Handelssignale berechnet haben, die größtenteils in eine positive Richtung zeigen. Insgesamt erhält Chifeng Jilong Gold Mining von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

