Chifeng Jilong Gold Mining Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die charttechnische Analyse der Chifeng Jilong Gold Mining-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 15,45 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 14,01 CNH deutlich darunter liegt (Unterschied -9,32 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bezieht man den gleitenden Durchschnitt auf die letzten 50 Handelstage (14,11 CNH), liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,71 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Chifeng Jilong Gold Mining-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich hat die Aktie in den letzten Jahren eine Rendite von -28,27 Prozent erzielt, was 21,14 Prozent unter dem Durchschnitt (-7,13 Prozent) des Sektors "Materialien" liegt. Im Bereich "Metalle und Bergbau" liegt die Rendite ebenfalls unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie zeigen eine starke Aktivität und eine positive Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index zeigt an, dass die Chifeng Jilong Gold Mining-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt führt.