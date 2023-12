Chico's FAS Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Die Modekette Chico's Fas hat derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,42 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Die Anlegerstimmung war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab mehr negative als positive Tage, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ. Daher erhält Chico's Fas eine "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten eine positive Bewertung für Chico's Fas abgegeben, jedoch sind keine aktuellen Analystenupdates verfügbar. Der aktuelle Kurs von 7,56 USD wird von den Analysten als negativ bewertet, da sie eine Entwicklung von -20,63 Prozent erwarten und ein mittleres Kursziel von 6 USD prognostizieren. Insgesamt erhalten sie den Titel daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen ebenfalls negative Ergebnisse, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine negative Gesamtbewertung für Chico's Fas in diesem Punkt.