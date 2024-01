Chico's FAS Aktie: Hammer Entwicklung!

Der Relative Strength Index, oder RSI, zeigt die Aktienkursbewegungen innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zu den Gesamtbewegungen gesetzt werden. Für die Chico's Fas liegt der RSI bei 25, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 33, was auf eine neutrale Situation hindeutet und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf Dividenden schüttet Chico's Fas eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,36 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,36 %. Daher wird die Dividendenrendite als "Schlecht" bewertet.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten einmal die Einschätzung "Gut", einmal die Einschätzung "Neutral" und keinmal die Einschätzung "Schlecht" für Chico's Fas vergeben. Langfristig erhält der Titel damit das Rating "Gut" von institutioneller Seite. Im Hinblick auf den aktuellen Kurs von 7,59 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von -20,95 % mit einem mittleren Kursziel von 6 USD, was als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt wird die Bewertung durch institutionelle Analysten als "Neutral" eingestuft.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Chico's Fas auf Basis des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet, da das KGV von 7,93 insgesamt 78 % niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 36,85 im Segment "Spezialität Einzelhandel". Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.