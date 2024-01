Chico's FAS Aktie: Es wird konkret!

Im vergangenen Jahr haben Analysten Chico's Fas einmal mit "Gut" und einmal mit "Neutral" bewertet. Kein einziges Mal erhielt das Unternehmen das Rating "Schlecht". Langfristig betrachtet erhält Chico's Fas somit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten. Der aktuelle Kurs von Chico's Fas liegt bei 7,58 USD. Die Analysten erwarten eine negative Entwicklung von -20,84 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 6 USD, was als schlechte Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertungsstufe durch institutionelle Analysten.

Die Dividendenrendite, welche das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs misst, beträgt für Chico's Fas 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,03 Prozent liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als schlecht.

Aus technischer Sicht erhält Chico's Fas eine gute Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 7,58 USD lag, was einem Unterschied von +26,12 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 7,52 USD, was einer neutralen Bewertung entspricht. Insgesamt erhält Chico's Fas somit eine gute Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chico's Fas liegt derzeit bei 7, was bedeutet, dass die Börse 7,9 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies entspricht 79 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 36. Auf Grundlage des KGV wird das Unternehmen als unterbewertet eingestuft und erhält daher die Bewertung "Gut".