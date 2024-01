Chicken Soup for the Soul Entertainment tut es schon wieder?

Die Aktie von Chicken Soup For The Soul Entertainment hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 0,92 USD verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 0,224 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -75,65 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (0,28 USD) liegt über dem aktuellen Kurs, was zu einer Abweichung von -20 Prozent und einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Chicken Soup For The Soul Entertainment ist neutral, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Tagen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Chicken Soup For The Soul Entertainment liegt bei 28,13 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder eine Überkauft- noch eine Überverkauft-Situation an und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Wertpapier ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen, wodurch eine "Neutral"-Bewertung zustande kommt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Änderung, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Schlecht" führt.