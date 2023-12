Chicken Soup for the Soul Entertainment Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die technische Analyse der Chicken Soup For The Soul Entertainment-Aktie zeigt gemischte Signale. Der aktuelle Kurs von 0,284 USD liegt 75,09 Prozent unter dem GD200 (1,14 USD), was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Auch der GD50 von 0,32 USD deutet mit einem Abstand von -11,25 Prozent auf ein "Schlecht"-Signal hin. Zusammenfassend wird der Aktienkurs als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet wird.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist hingegen überwiegend positiv. In den vergangenen zwei Wochen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine zunehmend negative Stimmung bei den Anlegern in den letzten Monaten. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Aufgrund dieser Faktoren wird die Chicken Soup For The Soul Entertainment-Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie liegt bei 41,67, was als neutral betrachtet wird. Auch der RSI25 von 60 deutet auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie ebenfalls mit "Neutral" eingestuft.