Chicken Soup for the Soul Entertainment Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An fünf Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen negative Themen überwogen. Allerdings haben sich die Anleger in letzter Zeit verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Chicken Soup For The Soul Entertainment ausgetauscht. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" und schätzt das Anleger-Sentiment dementsprechend als "Neutral" ein.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Abhängig von der Intensität der Diskussion in den sozialen Medien und der Häufigkeit der Stimmungsänderung ergeben sich unterschiedliche Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf Chicken Soup For The Soul Entertainment wurde eine starke Diskussionsintensität festgestellt, weshalb die Aktie langfristig eine positive Bewertung erhält. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

Bei der technischen Analyse der Aktie ergibt sich eine Abweichung von -69,2 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit -18,95 Prozent unter dem aktuellen Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Chicken Soup For The Soul Entertainment beträgt der 7-Tage-RSI 77,78 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI wird das Wertpapier jedoch weder als überkauft noch als überverkauft eingestuft und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Chicken Soup For The Soul Entertainment daher mit "Schlecht" für diesen Punkt der Analyse bewertet.