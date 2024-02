Chicken Soup for the Soul Entertainment Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über die Zeit. Bei Chicken Soup For The Soul Entertainment wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage auf 41,18 Punkte festgelegt, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Ebenso wird der etwas längere RSI auf 25-Tage-Basis bei 57,93 Punkten festgestellt, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Chicken Soup For The Soul Entertainment-Aktie betrachtet. Über einen Zeitraum von 200 Handelstagen beträgt dieser Wert aktuell 0,66 USD, was 70,61 Prozent unter dem aktuellen Schlusskurs von 0,194 USD liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Auch für den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,22 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-11,82 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Chicken Soup For The Soul Entertainment-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

In den letzten Wochen wurden vermehrt negative Kommentare über Chicken Soup For The Soul Entertainment in den sozialen Medien verzeichnet, was zu einem negativen Stimmungsbild bei den Marktteilnehmern führt. Auch die Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen war rückläufig, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating aufgrund des Sentiments und Buzz.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden neutrale Diskussionen über Chicken Soup For The Soul Entertainment geführt, während in den letzten Tagen vor allem negative Themen im Fokus der Anleger standen. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie heute neutral eingeschätzt und erhält insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.