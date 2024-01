Chicken Soup for the Soul Entertainment Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

In den letzten zwei Wochen wurde Chicken Soup For The Soul Entertainment von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien negativ bewertet, wie unsere Redaktion festgestellt hat. Gleichzeitig wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wert überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Chicken Soup For The Soul Entertainment liegt aktuell bei 80,39 Punkten, was auf einen überkauften Zustand hinweist. Für den RSI25 wird das Wertpapier hingegen als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der Stimmung und dem Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine starke Diskussionsaktivität und eine positive Veränderung der Stimmung, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt die 200-Tage-Linie der Chicken Soup For The Soul Entertainment eine negative Entwicklung, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung der Anleger-Stimmung und der technischen Analyse für Chicken Soup For The Soul Entertainment.