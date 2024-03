Chicken Soup for the Soul Entertainment Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die Aktie von Chicken Soup For The Soul Entertainment zeigt gemischte Signale in Bezug auf Sentiment und Buzz. Die Diskussionsintensität im Netz war durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls kaum verändert, was zu einer weiteren neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als neutral bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,49 USD liegt, während der aktuelle Schlusskurs bei 0,156 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -68,16 Prozent, was zu einer negativen Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt eine Abweichung von -13,33 Prozent, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher charttechnisch als schlecht bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Chicken Soup For The Soul Entertainment-Aktie aktuell mit einem Wert von 75,68 überkauft ist, was zu einer negativen Bewertung führt. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 62, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher in Bezug auf den RSI als schlecht bewertet.

Das Anleger-Sentiment zeigt gemischte Meinungen, wobei mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. In den letzten Tagen gab es keine starken positiven oder negativen Themen rund um Chicken Soup For The Soul Entertainment, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Analyse der Anleger-Stimmung.