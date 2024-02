Chicken Soup for the Soul Entertainment Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Chicken Soup For The Soul Entertainment liegt bei 42,11 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 33,83, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Chicken Soup For The Soul Entertainment derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 0,61 USD, während der Kurs der Aktie bei 0,2 USD liegt, was einer Abweichung von -67,21 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beläuft sich auf 0,21 USD, was einer Abweichung von -4,76 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Chicken Soup For The Soul Entertainment. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung sowohl in Bezug auf die Intensität als auch die Häufigkeit der Diskussionen.

Die Anlegerstimmung, die in den sozialen Medien beobachtet wird, war in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Chicken Soup For The Soul Entertainment. Die Stimmungsanalyse ergibt daher insgesamt eine "Gut"-Einschätzung für die Aktie. Insgesamt erhält Chicken Soup For The Soul Entertainment von der Redaktion ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.