Chicken Soup for the Soul Entertainment Aktie: Geht es jetzt los?

Die technische Analyse der Chicken Soup For The Soul Entertainment-Aktie zeigt einen aktuellen Kurs von 0,283 USD, was einer Entfernung von -74,27 Prozent vom GD200 (1,1 USD) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,31 USD, was zu einem weiteren "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -8,71 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Chicken Soup For The Soul Entertainment-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie wurden sowohl die Stimmung unter Investoren als auch die Diskussionsintensität im Internet untersucht. Dabei wurde eine mittlere Aktivität festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Chicken Soup For The Soul Entertainment zeigt kaum Veränderungen und erhält daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird der langfristigen Stimmungslage der Aktie die Note "Neutral" zugeordnet.

Der Relative Strength-Index, RSI, bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Mit einem RSI von 57,45 und einem RSI25 von 50,4 erhält die Chicken Soup For The Soul Entertainment-Aktie eine Einstufung als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie zeigt vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien. Die Diskussionen konzentrierten sich in den letzten Tagen hauptsächlich auf positive Themen rund um Chicken Soup For The Soul Entertainment, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

