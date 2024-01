Chicken Soup for The Soul Entertainment 9 50otes due 2025 Aktie: Der absolute Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "Chicken Soup for the Soul Entertainment":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Im Fall von Chicken Soup For The Soul Entertainment zeigt der RSI7 derzeit einen Wert von 80,39 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 hingegen deutet weder auf Überkauftheit noch Überverkauftheit hin und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Chicken Soup For The Soul Entertainment liegt aktuell bei 0,97 USD, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,219 USD und hat somit einen Abstand von -77,42 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,29 USD, was einer Differenz von -24,48 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt erhält das Wertpapier daher eine "Schlecht"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse.

In den sozialen Medien wurde Chicken Soup For The Soul Entertainment in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, während in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen angesprochen wurden. Die Gesamteinschätzung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene ist daher "Neutral".

Zur Messung der Stimmung rund um die Aktie wurden auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet berücksichtigt. Dabei zeigte sich eine starke Aktivität in den Diskussionen und eine positive Veränderung der Stimmung. Somit wird in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild eine "Gut"-Bewertung für die Aktie von Chicken Soup For The Soul Entertainment abgegeben.