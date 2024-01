Chicken Soup For The Soul Entertainmentprefries A Aktie: Das wird nichts mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Chicken Soup":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Chicken Soup For The Soul Entertainment wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 80,39 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Für den RSI25 wird das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft, da es weder überkauft noch überverkauft ist.

In den sozialen Medien wurde Chicken Soup For The Soul Entertainment in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ bewertet. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen diskutiert. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung rund um die Aktie wurde auch anhand der Beitragsanzahl und der Stimmungsänderung untersucht. Dabei zeigt sich eine starke Aktivität und eine positive Veränderung in der Stimmung, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Chicken Soup For The Soul Entertainment als "Schlecht" eingestuft, da der Aktienkurs einen großen Abstand dazu aufweist. Ebenso wird der GD50 als "Schlecht" bewertet, da die aktuelle Differenz zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei -24,48 Prozent liegt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Schlecht".