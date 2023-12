Chicken Soup For The Soul Entertainmentprefries A Aktie: Was geht denn hier ab?

Weitere Suchergebnisse zu "Chicken Soup":

Die Anleger-Stimmung bei Chicken Soup For The Soul Entertainment zeigt sich in den Diskussionsforen und sozialen Medien als insgesamt besonders positiv. Dies spiegelt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen wider, die eine weitere Bewertungsmöglichkeit für die Aktie darstellen. In dieser Zeit standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt an, wie sich die Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen bewegen, indem er die Aufwärtsbewegungen in Relation zur Gesamtbewegung setzt. Der RSI von Chicken Soup For The Soul Entertainment liegt bei 41,67, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 60 und deutet ebenfalls auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt wird daher eine "Neutral"-Bewertung für diese Kategorie vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Chicken Soup For The Soul Entertainment von 0,284 USD 75,09 Prozent unter dem GD200 (1,14 USD) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 0,32 USD, was ebenfalls ein "Schlecht"-Signal ergibt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt hat. Daher wird dieser Punkt als "Schlecht" bewertet. Die Intensität der Diskussionen zeigt jedoch, dass die Anleger nicht signifikant mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutieren, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Chicken Soup For The Soul Entertainment-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.