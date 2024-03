Chicken Soup For The Soul Entertainmentprefries A Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Die Aktie von Chicken Soup For The Soul Entertainment wird derzeit einer technischen Analyse unterzogen. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft bei 0,52 USD, was der Aktie die Einstufung "Schlecht" einbringt. Der Abstand des aktuellen Aktienkurses von 0,147 USD zu diesem Wert beträgt -71,73 Prozent. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,19 USD, was einer Differenz von -22,63 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also auf Basis dieser beiden Zeiträume eine negative Beurteilung.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Chicken Soup For The Soul Entertainment wird als neutral bewertet. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen veröffentlicht, und es gab weder starke positive noch negative Themen, die die Stimmung beeinflusst hätten.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie liegt bei 88,89, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, steht bei 64 und deutet auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt erhält diese Kategorie daher eine negative Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten 30 Tagen keine wesentliche Veränderung in der Anlegerstimmung gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher wird die Aktie von Chicken Soup For The Soul Entertainment insgesamt als neutral bewertet.