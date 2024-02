Chicago Atlantic Real Estate Finance Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, ist ein Indikator für die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, der die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc liegt bei 42,47, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 51, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien geben wichtige Hinweise auf das aktuelle Bild einer Aktie. In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild der Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc, weshalb die Aktie hierfür ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen. Insgesamt erhält die Aktie daher auf dieser Stufe eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über die Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc diskutiert. An 13 Tagen dominierten positive Themen, an einem Tag überwog die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen die positiven Themen, weshalb die Aktie eine "Gut"-Einschätzung erhält. Insgesamt wird die Aktie auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers mit einer "Gut"-Bewertung versehen.

Die technische Analyse betrachtet trendfolgende Indikatoren, um zu zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt für die Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc-Aktie beträgt auf längerfristiger Basis 15,26 USD. Der letzte Schlusskurs liegt auf ähnlichem Niveau, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt keine signifikante Abweichung, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält die Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.