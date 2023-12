Chicago Atlantic Real Estate Finance Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

In den letzten 12 Monaten haben Analysten der Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc 0-mal die Einschätzung "Gut", 1-mal die Einschätzung "Neutral" und 0-mal das Rating "Schlecht" vergeben. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite aus mit "Neutral" bewertet. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc. Die Analysten haben auch den aktuellen Kurs von 16,05 USD im Blick. Basierend darauf erwarten sie eine Entwicklung von -0,31 Prozent und geben ein mittleres Kursziel von 16 USD an. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" durch institutionelle Analysten.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc liegt der RSI7 aktuell bei 52,25 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 42,66, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt einen negativen Trend, weshalb die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet wird. Gleichzeitig wurde jedoch auch eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von 16,05 USD als positiv bewertet, da er mit +8,08 Prozent Entfernung vom GD200 (14,85 USD) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 15,34 USD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.