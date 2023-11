Chicago Atlantic Real Estate Finance Aktie: Viel Lärm um nichts?

Die Analysten schätzen die Aktie der Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc auf langfristiger Basis als "Neutral"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgaben, wurden keine positiven Einschätzungen und eine neutrale Bewertung abgegeben. Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc aus dem letzten Monat vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 16 USD für die Aktie, was einer Erwartung von 2,63 Prozent entspricht, basierend auf dem aktuellen Schlusskurs von 15,59 USD. Aufgrund dieser Schätzungen vergeben die Analysten daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc mittlerweile 14,68 USD erreicht, während die Aktie selbst einen Kurs von 15,59 USD aufweist. Dies führt zu einer positiven Bewertung mit einem Abstand von +6,2 Prozent zum GD200. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 14,87 USD, was einer neutralen Bewertung mit einem Abstand von +4,84 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI), ein wichtiges Signal der technischen Analyse, zeigt bei Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc einen Wert von 17,44, was zu einer positiven Bewertung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 36,83 und wird daher neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich daraus eine positive Gesamtbewertung.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den letzten Wochen wurde bei Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc eine deutliche positive Veränderung festgestellt. Dies ist ein Hinweis auf eine positive Stimmung bei den Marktteilnehmern in den sozialen Medien. Die Stärke der Diskussion über das Unternehmen hat ebenfalls zugenommen, was zu einer positiven Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc daher eine Gesamtbewertung von "Gut" in diesem Bereich.