Chicago Atlantic Real Estate Finance Aktie: Ist das noch wichtig?

Der Relative Strength Index (RSI) wird oft genutzt, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für die Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc beträgt der RSI 66,44, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 46,31, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Stimmung rund um die Aktie überwiegend negativ ist, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt.

Analysten haben der Aktie in den letzten zwölf Monaten eine neutrale Bewertung gegeben. Das Kursziel liegt bei 16 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 1,59 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich somit die Einschätzung der Analysten als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 14,91 USD liegt, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt bei 15,45 USD, was eine Bewertung als "Neutral" ergibt. Insgesamt wird die Aktie somit mit einem "Gut"-Rating versehen.